جيش الاحتلال يزعم العثور على مستودعات أسلحة لوحدة الرضوان جنوبي لبنان

(مصراوي)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على مستودعات أسلحة لوحدة الرضوان التابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

وفي نهاية أكتوبر الماضي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن استهداف نائب قائد وحدة الرضوان مصطفى أحمد شحادي بغارة على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وتستمر المواجهات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل محاولات الأخير بسط سيطرته البرية على الجنوب اللبناني بهدف دفع قوات حزب الله لشمال نهر الليطاني.