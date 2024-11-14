وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين

باريس - (د ب أ)

تعهد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو بالحفاظ على سلامة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وذلك قبل المباراة المقررة بين منتخبي إسرائيل وفرنسا في باريس غدا الخميس.

وكان مشجعو نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي تعرضوا لاعتداءات في أمستردام من جانب مؤيدين للفلسطينيين يوم الخميس الماضي بعد وصولهم لمشاهدة مباراة فريقهم وأياكس أمستردام، بسبب استفزازتهم وفق مسؤولين أمنيين هولنديين.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين منذ ذلك الحين إلى توخي الحذر خلال الفعاليات التي تقام بالخارج، وتجنب الفعاليات الرياضية والثقافية التي تشارك فيها فرق أو فنانون إسرائيليون، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتعتزم فرنسا نشر 4 آلاف شرطي لتأمين المباراة، التي من المقرر أن يحضرها مشجعون إسرائيليون.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو لقناة "بي إف إم تي في"، اليوم الأربعاء: "سيكونون في أمان.. أدعوهم لحضور المباراة".

وقال الزعيم الشعبوي اليميني المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز، اليوم، إنه يجب سحب الجنسية من مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم بهولندا الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، إذا كان ذلك ممكنا.