مسؤول روسي يزور العرض العسكري الأول بالصين لإظهار الاتحاد بين الدولتين

زوهاي (الصين) - (أ ب)

حضر مسؤول روسي بارز في مجال الدفاع العرض العسكري الأول بالصين لإظهار الاتحاد بين الدولتين، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.

وتواجد سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن الروسي، في مدينة زوهاي بجنوب الصين لتفقد الطائرات الصينية والروسية ومعدات عسكرية أخرى اليوم الخميس.

ويبدو أن شويجو، وزير الدفاع السابق، في مهمة للتأكيد على العلاقات بين الدولتين، بعدما وصل الغزو الروسي لأوكرانيا لطريق مسدود بصورة كبيرة واستعانة موسكو بجنود كوريين شماليين لتعزيز عدد قواتها.