تفجير انتحاري بشمال غرب باكستان يودي بحياة منفذه دون إصابات أخرى

بيشاور (باكستان) - (أ ب)

فجر انتحاري كان يستقل دراجة نارية عبوة ناسفة في وقت مبكر اليوم الخميس، على طريق مهجور في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتله دون أن يتسبب في إصابة أي شخص آخر، حسبما أفادت الشرطة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية مسعود خان، إن الانفجار وقع في منطقة تشارسادا في إقليم خيبر بختونخوا الذي يحد أفغانستان، حيث تستهدف حركة طالبان الباكستانية وغيرها من المسلحين في الغالب قوات الأمن.

وأشار خان إلى أن الهدف من الهجوم غير واضح، حيث لا يزال خبراء المفرقعات والشرطة يحققون فيما إذا كان الرجل يرتدي المتفجرات أو إذا كانت مثبتة على دراجته النارية.