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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

08:14 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد 10 صواريخ أطلقت صباح الخميس، من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه اعترض بعضها.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: بعد سماع صفارات الإنذار عند الساعة 06:58 في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو 10 قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

وأضاف البيان، أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات، وفقا لروسيا اليوم.

كان حزب الله، نشر الأربعاء، 24 بيانا فصل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في مدينة تل أبيب.

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