لافروف: لا أتوقع تغييرا في سياسة واشنطن حيال موسكو وكييف بعهد ترامب

وكالات

استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا أو أوكرانيا في عهد الرئيس المقبل دونالد ترامب، معتبرا أن جميع الحكومات الأمريكية لديها مصلحة في إضعاف روسيا.

وقال لافروف: "إنهم يشعرون بالارتياح عندما يضعفون روسيا ونفوذها"، بحسب العربية.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة مرارا بدعم الحرب في أوكرانيا بهدف إضعاف موسكو بشكل أساسي.

وأضاف لافروف: "في نهاية المطاف، كل ما يحدث يمكن إرجاعه إلى الرغبة في القضاء على روسيا كمنافس"، متوقعا أن تواصل واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء تحت سيطرتها.

ومن المقرر أن يمثل لافروف بلاده في قمة مجموعة الـ20 في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي ممثلين أمريكيين.

هذا ويعتقد ثلث (33%) المشاركين في استطلاع أجراه "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا سوف تتحسن مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ وفقا لنتائج استطلاع نشرت بالموقع الإلكتروني للمركز.

وجاء في الموقع: "يتوقع 4 من كل 10روس تغيرات في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية عودة ترامب إلى البيت الأبيض 39%، منهم 33% يتوقعون تغيرات نحو الأفضل، و6% فقط نحو الأسوأ".

وبحسب ما ورد بوكالة "تاس" للأنباء، يمكن الاستنتاج من البيانات أن ترامب يُنظر إليه على أنه رئيس أمريكي أكثر ودة مع روسيا من باراك أوباما، ناهيك عن جو بايدن: ففي عام 2012 أعرب 25% عن آمالهم في تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، بينما أعرب 12% عن ذلك في عام 2021".

تم إجراء الاستطلاع في 8 نوفمبر، وشمل 1600 مواطنا تتراوح أعمارهم من 18 عاماً وما فوق.