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الجمهوريون يُحققون الأغلبية في الكونجرس الأمريكي

07:02 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

الكونجرس الأمريكي

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وكالات

حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ليكمل الحزب الجمهوري بذلك اكتساحه للسلطة ويضمنوا سيطرتهم على الحكومة الأمريكية، بجانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأدى فوز الجمهوريين في ولاية أريزونا، إلى جانب فوزهم في ولاية كاليفورنيا التي شهدت تباطؤا في الفرز في وقت سابق من الأربعاء، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يشكل أغلبية، بحسب سكاي نيوز.

كان الجمهوريون انتزعوا في وقت سابق السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.

ومع الأغلبية التي حققوها بشق الأنفس، ولكن بأغلبية ضئيلة، يتطلع القادة الجمهوريون إلى تفويض وتنفيذ رؤية ترامب للبلاد بسرعة.

ووعد الرئيس المنتخب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في البلاد على الإطلاق، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية ومعاقبة خصومه السياسيين، والسيطرة على أقوى أدوات الحكومة الفيدرالية وإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

الكونجرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الجمهوريون تفاصيل لقاء بايدن وترامب ترامب لقاء بايدن وترامب
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