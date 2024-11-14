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فصائل عراقية تشن 3 هجمات بالمسيرات على إسرائيل

06:22 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران، اليوم الخميس، أنها شنت 3 هجمات بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال إسرائيل، لكنها لم تحدد المناطق المستهدفة بهذه الهجمات، بحسب سكاي نيوز.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة عن هجومها الأول بالمسيرات، إنها هاجمت "هدفا حيويا" شمال إسرائيل، ثم أعلنت عن الهجومين الآخرين في وقت لاحق.

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن فجر وصباح الخميس، عن اعتراض سلاح الجو لطائرتين بدون طيار انطلقتا من الشرق فوق الأجواء السورية.

كما أعلن، في وقت سابق، عن تفعيل الإنذار بعد تسلل طائرة مسيرة إلى منطقة إيلات، ولم تعلن إسرائيل، بعد هذه الهجمات، عن إصابات أو أضرار.

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