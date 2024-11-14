مقتل شخص إثر انفجارين قرب المحكمة العليا البرازيلية

وكالات

عُثر على جثة شخص بالقرب من المحكمة العليا البرازيلية في العاصمة برازيليا، إثر سماع دوي انفجارين وإخلاء السلطات لمقر المحكمة، وفق ما أفاد مسؤولون في وقت متأخر الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشرطة الفدرالية: "يمكننا أن نؤكد وجود جثة أمام المحكمة العليا"، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت المحكمة في بيان عن سماع دوي انفجارين قويين بعد انتهاء جلسة الأربعاء، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء القضاة بسلام.

وتقع المحكمة في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس في برازيليا التي تضم أيضا القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.

وتم إغلاق القصر الرئاسي بينما جابت دوريات للشرطة الساحة.

ووصفت الشرطة الفدرالية الانفجارين باعتبارهما "هجوما"، مضيفة أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

وقال متحدث باسمها، إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي عند وقوع الانفجارين.

وتعرضت مراكز السلطة في برازيليا لتمرد في 8 يناير 2023، بعد أسبوع من فوز لويس ايناسيو لولا دا سيلفا على جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية.

واقتحم آلاف من أنصار بولسونارو الغاضبين لخسارته المباني الحكومية، ما ألحق أضرار جسيمة بها.

ووقع انفجارا الأربعاء بينما تستعد البرازيل لاستضافة قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في ريو دي جانيرو. ومن المقرر أن يلتقي لولا بالرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش القمة.