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الجيش الإسرائيلي لـ سكان عدة مناطق بالضاحية الجنوبية: أخلوا منازلكم قبل القصف

03:41 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أنذر الجيش الإسرائيلي، مجددًا سُكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، مطالبهم بالإخلاء فورا قبيل بدء قصف هذه المناطق، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف برشقة صاروخية قوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل في جنوب لبنان، إذ يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا منذ 45 يوما، بحسب الغد.

وجاء في بيان للحزب: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 10:00 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، برشقة صاروخيّة من نوع نصر 1".

وشهدت البلدة في حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل معارك عنيفة تكبّد فيها الطرفان خسائر فادحة.

الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية بيروت قصف الضاحية الجنوبية منطقة عازلة بجنوب لبنان لبنان لبنان اليوم
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