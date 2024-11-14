في ولايته الجديدة .. هل سيسحب ترامب القوات الأمريكية من سوريا؟

وكالات

أعرب وزير الدفاع التركي يشار جولر، عن اعتقاده أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيسحب قوات بلاده من سوريا خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في يناير المقبل.

وأوضح يشار جولر أن ترامب أصدر خلال ولايته الأولى 3 مرات تعليمات بسحب القوات الأمريكية من سوريا، معربا عن توقعه تركيز الرئيس المقبل على هذا الأمر في ولايته الجديدة، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف وزير الدفاع التركي: "أعتقد أن ترامب سيسحب القوات الأمريكية من سوريا".

وحول قراءته لمستقبل العلاقات التركية الأمريكية خلال ولاية ترامب المرتقبة، صرح جولر قائلا: "علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكان إيجابية للغاية في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يمكننا تطويرها نحو الأفضل، لكن أستبعد أن تشهد العلاقات تراجعا".

وأشار إلى أن تركيا ترغب في شراء 40 مقاتلة من طراز "إف 16 فايبر"، وقد تم إبرام عقود الصفقة.

ولفت الوزير إلى رغبة أنقرة بشراء 40 مقاتلة أخرى من طراز "يوروفايتر تايفون"، مبينا أن ألمانيا كانت تقاوم تحقيق الرغبة التركية هذه إلا أنها أبدت موقفا إيجابيا لاحقا نتيجة إسهامات بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، حلفائنا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي، نيته بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.