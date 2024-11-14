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إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مخدر الإمفيتامين بالسعودية

02:18 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

مادة الإمفيتامين المخدر

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وكالات

تمكنت السلطات السعودية، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخفية داخل حاوية مواد بناء، بمحافظة جدة، بحسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولة تهريب 11934000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخفية داخل حاوية مواد بناء "جبس بورد" في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني "995@gdnc.gov.sa"، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مادة الإمفيتامين المخدر السعودية محافظة جدة السلطات السعودية
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