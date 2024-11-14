حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في الأطراف الجنوبية بلبنان

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف برشقة صاروخية قوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل في جنوب لبنان، إذ يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا منذ 45 يوما، بحسب الغد.

وجاء في بيان للحزب: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 10:00 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، برشقة صاروخيّة من نوع نصر 1".

وشهدت البلدة في حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل معارك عنيفة تكبّد فيها الطرفان خسائر فادحة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل 6 مجندين من وحدة جولاني خلال معركة في جنوب لبنان.

وتم الكشف عن أسماء 5 منهم، طبقا لما أعلنته القناة 13 الإسرائيلية.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، جرى نشر أسماء 792 قتيلا من الجيش الإسرائيلي، منهم 373 مقاتلًا قتلوا في معارك قطاع غزة و39 آخرين في معارك جنوب لبنان.