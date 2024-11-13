انتحار صحفي إيراني احتجاجًا على رفض الإفراج عن 4 سجناء

القاهرة- مصراوي

انتحر الصحفي والناشط الإيراني كيانوش سنجاري في طهران الأربعاء، بعد أن تعهد في اليوم السابق بأنه سيقتل نفسه إذا لم يتم الإفراج عن أربعة سجناء سياسيين ذكرهم.

في الساعات الأولى من يوم 13 نوفمبر، نشر سانجاري إنذارًا نهائيًا على X، يطالب بالإفراج عن أربعة سجناء سياسيين: فاطمة سبهري، ونسرين شكرمي، وتوماج صالحي، وأرشام رضائي.

وكتب سانجاري على موقع إكس: "إذا كان بحلول الساعة 7 مساءً اليوم... لم يتم الإعلان عن إطلاق سراحهم على الموقع الإخباري للقضاء، سأنهي حياتي احتجاجا على دكتاتورية خامنئي وشركائه".

اگر تا ساعت ۷ غروب امروز چهارشنبه ۲۳ آبان سال ۱۴۰۳ فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان آزاد نشوند و خبر آزادی‌شان در سایت خبری قوه قضاییه منتشر نشود، من در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکایش به زندگی‌ام پایان خواهم داد.



شاید تلنگری باشد!

پاینده ایران — Kianoosh Sanjari (@Sanjaribaf) November 12, 2024

بعد مرور ذلك الموعد النهائي، شارك سانجاري صورة لنفسه فوق جسر في طهران، مع تعليق: "إنها الساعة 7 مساءً جسر حافظ".

بعد ساعات، أكدت مصادر في إيران وفاته، بما في ذلك الناشط حسين روناغي، الذي كتب على قناة X: «لقد فعلنا كل ما في وسعنا، منذ الليلة الماضية، واليوم، لكن كيانوش توفي».

كان سانجاري منتقدًا صريحًا لحكام إيران من رجال الدين ومدافعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه مرارا وسجنته بين عامي 1999 و 2007 بسبب نشاطه.

۷ شب، پل حافظ، چهارسو pic.twitter.com/xBXjJ5gFpF — Kianoosh Sanjari (@Sanjaribaf) November 13, 2024

خلال الفترة التي قضاها خلف القضبان، عانى سانجاري من الحبس الانفرادي وما وصفه بالتعذيب الأبيض، أو الإساءة النفسية من خلال الحرمان الحسي الذي ترك ندوبًا عاطفية عميقة.

فر سانجاري من إيران في عام 2007، وحصل على اللجوء في النرويج، أثناء وجوده في الخارج، عمل مع مجموعة حقوقية هي مؤسسة عبد الرحمن بروماند والمركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان، وفي وقت لاحق كان صحفيًا في صوت أمريكا في واشنطن العاصمة.

ومع ذلك، فإن التزامه تجاه أسرته أعاده إلى إيران في عام 2016، حيث تم اعتقاله بسرعة وحكم عليه بالسجن 11 عامًا بتهم ذات دوافع سياسية.

خلال فترة احتجازه، تعرض سانجاري للإيذاء المتكرر، بما في ذلك الإيداع القسري في المستشفى في مرافق الطب النفسي وعلاجات الصدمات الكهربائية. روى ذات مرة: "في الليل حقنتني الممرضة بشيء أغلق فكي... عندما استيقظت، كانت يداي وقدماي مقيدتين بالسلاسل في السرير ".

وتأتي وفاة سنجاري وسط حملات مستمرة من قبل السلطات الإيرانية لخنق المعارضة. منذ احتجاجات النساء والحياة والحرية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، أعدمت إيران تسعة متظاهرين على الأقل متورطين في الاضطرابات وحكمت على عشرات آخرين بالإعدام.

الأفراد الذين دافع عنهم سانجاري في رسالته الأخيرة هم معارضون رئيسيون في إيران.

فاطمة سبهري، سجينة سياسية وناقدة صريحة للجمهورية الإسلامية، سُجنت رغم حالتها القلبية.

وتم اعتقال نسرين شكرمي، والدة المتظاهرة المقتولة نيكا شاكارامي، مؤخرًا دون توجيه تهم واضحة.

كما تلقى توماج صالحي، مغني الراب المعروف بأغانيه الاحتجاجية، عقوبة الإعدام قبل تخفيف الحكم إلى السجن.

أما أرشام رضائي، فهو ناشط سياسي آخر لا يزال محتجزًا في سجن إيفين.

تعكس وفاة سنجاري انتحار محمد مرادي البالغ من العمر 38 عامًا في ليون بفرنسا، والذي غرق نفسه في ديسمبر 2022 للفت الانتباه الدولي إلى حملة إيران على حقوق الإنسان.