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ترامب يختار السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية في إدارته

10:44 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وماركو روبيو

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واشنطن - (أ ب)

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، لشغل منصب وزير الخارجية في إدارته المقبلة، ليضع بذلك حليفا له كان منتقدا له من قبل على رأس الدبلوماسية الأمريكية.

يشار إلى أن النائب المحافظ من الصقور فيما يتعلق بالصين وكوبا وإيران، وكان ضمن السباق النهائي لاختيار مرشح لمنصب نائب ترامب في الصيف الحالي.

ويشغل روبيو منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، كما أنه عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

ومارس ضغوطا من أجل تبني موقف أشد صرامة ضد الصين واستهدف تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" نظرا لأن شركته الأم صينية.

ويدفع روبيو ونواب آخرون بأن بكين يمكنها أن تطلب الوصول إلى بيانات المستخدمين وقتما تشاء.

دونالد ترامب ماركو روبيو مجلس الشيوخ السيناتور ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي
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