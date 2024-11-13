جيش الاحتلال: هاجمنا طرقًا استخدمها حزب الله لنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن مقاتلاته هاجمت اليوم محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المحاور التي هاجمها على الحدود السورية اللبنانية استخدمت لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله، وفق مزاعمه.

ونقلت الإخبارية السورية عن مصدر عسكري، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا جسورا على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات ضخمة بالقرب من مدينة القصير بريف حمص الغربي، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

ولفتت المصادر إلى أن قصفا إسرائيليا يستهدف محيط مدينة القصير بريف حمص الغربي بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص.

وذكرت التقارير أن القصف الإسرائيلي على سوريا طال أحد الجسور بقرية الجوبانية بريف مدينة القصير غربي حمص، كما تستهدف غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في القصير وشنشار والضبعة في ريف حمص، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.