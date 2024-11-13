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إعلام عبري: الجيش يستعد لإقامة منطقة عازلة بجنوب لبنان

10:24 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان.

وفي أكتوبر الماضي، قال عضو البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله، حسن فضل الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط منذ عام 1978 لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني.

كذلك، ذكر مسؤول أمريكي، نهاية سبتمبر الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يلجأ إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان لضمان عودة سكانها إلى الشمال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله البرلمان اللبناني منطقة عازلة بجنوب لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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