إعلام عبري: الجيش يستعد لإقامة منطقة عازلة بجنوب لبنان

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان.

وفي أكتوبر الماضي، قال عضو البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله، حسن فضل الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط منذ عام 1978 لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني.

كذلك، ذكر مسؤول أمريكي، نهاية سبتمبر الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يلجأ إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان لضمان عودة سكانها إلى الشمال.