أوكرانيا تخطط لصنع قنبلة نووية إذا أوقف ترامب الدعم العسكري الأمريكي

وكالات

قالت صحيفة "التايمز" نقلا عن ورقة لوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن كييف قد تطور قنبلة نووية بدائية خلال أشهر إذا سحب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدعم العسكري.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "بيلد"، عن مسؤول أوكراني قوله، إن كييف لديها القدرة على صنع أسلحة نووية لاستخدامها ضد روسيا خلال أسابيع معدودة.

وأكد المسؤول الأوكراني على أن كييف لديها المواد والمعرفة اللازمة، مشيرا إلى أنه إذا ما أُصدرت أوامر بذلك، فإن الأمر سيستغرق أسابيع فقط لصنع أول قنبلة نووية.