البيت الأبيض يكشف تفاصيل لقاء بايدن وترامب

القاهرة - مصراوي

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن اجتماع المكتب البيضاوي بين الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب كان اجتماعًا موضوعيًا - تبادلًا للآراء.

وتابع البيت الأبيض الأربعاء، إن الجانبان ناقشا قضايا الأمن القومي والسياسة الداخلية.

وأضاف البيت الأبيض: " الجانبان ناقشوا قضايا الأمن القومي والسياسة الداخلية المهمة التي تواجه الأمة والعالم كما أن بايدن أثار بنودًا مهمة في الكونجرس من قائمة مهام جلسة البطة العرجاء، بما في ذلك تمويل الحكومة وتوفير التمويل التكميلي للكارثة الذي طلبه الرئيس".

ضم الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس ورئيس الأركان القادم سوزي وايلز. كما يمثل اللقاء عودة إلى الأعراف الرئاسية بعد أن رفض ترامب الذي عارض نتائج انتخابات 2020، تمديد دعوة البيت الأبيض التقليدية للرئيس المنتخب آنذاك بايدن.

وبحسب جان بيير، فإن بايدن كرر ما قاله للرئيس المنتخب في اليوم التالي للانتخابات وللشعب الأمريكي في حديقة الورود الأسبوع الماضي فقط: سيكون لدينا انتقال منظم وانتقال سلمي للسلطة.