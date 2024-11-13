بسبب انتهاكاتها.. الاتحاد الأوروبي يناقش الاثنين تعليق الحوار مع إسرائيل

وكالات

قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل قدم مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

وأشارت المصادر الدبلوماسية الأوروبية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن بوريل يرى مظاهر لانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يناقشون الاثنين القادم تعليق الحوار مع إسرائيل، مؤكدين أن اقتراح تعليق الحوار إشارة خطيرة بشأن رؤية الاتحاد لسلوك إسرائيل.