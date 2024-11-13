من المسافة صفر.. تفاصيل مقتل 6 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الضابط والجنود الـ6 القتلى ينتمون للكتيبة 51 التابعة للواء جولاني.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجنود قُتلوا في اشتباك من مسافة صفر مع مقاتلين من حزب الله اختبؤوا داخل مبنى قُصف قبل دخول القوة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن مقاتلي حزب الله خرجوا من نفق ثم غادروا.

إعلان جيش الاحتلال، يرتفع عدد قتلاه في جنوب لبنان منذ بدء هجماته سبتمبر الماضي إلى 53 من ضباط وجندي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل 6 من جنوده بينهم ضابط خلال القتال في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد قتلى جنود إسرائيليين بانهيار مبنى جنوب لبنان إلى 10 جنود.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت بادئ الأمر مقتل 7 إسرائيليين جراء انهيار مبنى في جنوب لبنان كانوا بداخله.

وتؤكد المصادر العبرية أن الحدث "أمني وصعب" ويحتمل ارتفاعاً آخر لعدد الضحايا من الجنود الإسرائيليين بسبب خطورة الإصابات.

على الجانب اللبناني، تقول مصادر إنه تم تدمير مبنى في كان يختبئ به جنود إسرائيليون، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى فجرته بهم المقاومة في إحدى القرى الأمامية عند الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانهيار مبنى على جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وتتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ صباح اليوم، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.