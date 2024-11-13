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بعد فوزه بالانتخابات.. 10 صور ترصد عودة ترامب إلى البيت الأبيض ولقائه بايدن

08:51 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 10 صورة
    دونالد ترامب
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القاهرة- مصراوي

عاد الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الأربعاء، للقاء الرئيس جو بايدن بعد أسبوع من فوزه بالبيت الأبيض.

ورحب بايدن بترامب، داعيا إلى انتقال سلس للسلطة، وذلك في تصريحات موجزة للصحافة في بداية لقائهما.

وألقى ترامب أيضًا كلمة أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب قبل الاجتماع.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وأخبر الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما، أنه يتطلع إلى "انتقال سلس" في يناير، مضيفًا أنه "سيتأكد" من استيعاب سلفه وخليفته أثناء استعادته البيت الأبيض في يناير.

وقال بايدن بينما كان ترامب يجلس بجانبه في المكتب البيضاوي: "حسنًا، سيدي الرئيس المنتخب، الرئيس السابق دونالد. تهانينا!" ثم تصافح الاثنان.

فيما أجاب ترامب على بايدن: "السياسة صعبة، وهي، في كثير من الحالات، ليست عالمًا لطيفًا للغاية، لكنها عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

والتقى كلا من الرئيس الأمريكي والذي ستنتهي ولايته في يناير المقبل، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

البيت الأبيض الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن
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