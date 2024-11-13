‏مقتل 5 عسكريين إسرائيليين بمعارك جنوب لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من جنوده بينهم ضابط خلال القتال في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد قتلى جنود إسرائيليين بانهيار مبنى جنوب لبنان إلى 10 جنود.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت بادئ الأمر مقتل 7 إسرائيليين جراء انهيار مبنى في جنوب لبنان كانوا بداخله.

وتؤكد المصادر العبرية أن الحدث "أمني وصعب" ويحتمل ارتفاعاً آخر لعدد الضحايا من الجنود الإسرائيليين بسبب خطورة الإصابات.

على الجانب اللبناني، تقول مصادر إنه تم تدمير مبنى في كان يختبئ به جنود إسرائيليون، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى فجرته بهم المقاومة في إحدى القرى الأمامية عند الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانهيار مبنى على جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وتتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ صباح اليوم، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.