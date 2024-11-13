إعلام سوري: 11 مصابا بقصف إسرائيلي على ريف حمص

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليو الأربعاء، بإصابة 11 شخصا إثر قصف إسرائيلي طال ريف القصير في ريف حمص.

وقبل وقت قليل، أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات ضخمة بالقرب من مدينة القصير بريف حمص الغربي، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن قصفا إسرائيليا يستهدف محيط مدينة القصير بريف حمص الغربي بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص.

وذكرت التقارير أن القصف الإسرائيلي على سوريا طال أحد الجسور بقرية الجوبانية بريف مدينة القصير غربي حمص، كما تستهدف غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في القصير وشنشار والضبعة في ريف حمص، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

