‏بصواريخ بالستية.. حزب الله يستهدف قاعدة "الكرياه" الإسرائيلية بتل أبيب

وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، إنه استهدف قاعدة الكرياه في تل أبيب على بعد 120 كلم من حدود لبنان.

وأشار حزب الله في بيانه، إلى أنه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء (لبيك ‏يا نصر الله)، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، وللمرّة الثانية، قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصواريخ باليستيّة من نوع (قادر 2)، وأصابت أهدافها بدقّة".