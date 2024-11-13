زوجة بايدن توجه دعوة إلى ميلانيا ترامب والأخيرة ترفضها (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن السيدة الأولى جيل بايدن انضمت إلى الرئيس جو بايدن في تحية الرئيس المنتخب دونالد ترامب صباح الأربعاء، مع عودة الرئيس السابق والمستقبلي إلى البيت الأبيض.

وقالت شبكة سي إن إن، إن جيل بايدن وجهت دعوة للسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب لحضور الاجتماع التقليدي للسيدات الأوائل القادمات والمغادرات، لكن ميلانيا ترامب رفضت، وفقًا لمصادر استشهدت بالتزام كان مقررًا سابقًا يتعلق بكتابها.

وقالت جيل بايدن، المسؤولة في البيت الأبيض: "أعطت السيد ترامب رسالة تهنئة مكتوبة بخط اليد للسيدة ترامب، التي أعربت أيضًا عن استعداد فريقها للمساعدة في الانتقال".

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وأخبر الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما، أنه يتطلع إلى "انتقال سلس" في يناير، مضيفًا أنه "سيتأكد" من استيعاب سلفه وخليفته أثناء استعادته البيت الأبيض في يناير.

وقال بايدن بينما كان ترامب يجلس بجانبه في المكتب البيضاوي: "حسنًا، سيدي الرئيس المنتخب، الرئيس السابق دونالد. تهانينا!" ثم تصافح الاثنان.

فيما أجاب ترامب على بايدن: "السياسة صعبة، وهي، في كثير من الحالات، ليست عالمًا لطيفًا للغاية، لكنها عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

والتقى كلا من الرئيس الأمريكي والذي ستنتهي ولايته في يناير المقبل، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.