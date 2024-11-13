روسيا تحذّر إسرائيل من تنفيذ اجتياح بري بسوريا وتلوّح بوجودها العسكري

وكالات

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو تعمل على منع انجرار سوريا إلى حرب في المنطقة، لافتا إلى أن اللبنانيين يعانون من تبعات العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن روسيا طالبت إسرائيل مرارا بوقف اعتداءاتها.

وفي حديثه لبرنامج "نيوز ميكر"، لفت لافرينتيف، إلى وجود قوات روسية بمنطقة الجولان السوري عند الخط الفاصل، مؤكدا أن إقدام إسرائيل على تنفيذ اجتياح بري لسوريا سيفقدها لاشرعية أمام المجتمع الدولي.

وأمس الثلاثاء، حذرت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا، إذ تواصل قوات الاحتلال تشييد ما يسمى "خط ألفا" الذي يفصل الجولان المحتل عن الجولان السوري.

واتهم لافرينتيف، الولايات المتحدة بمحاولة نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، من خلال الإشراف على تدريبات في قاعدة التنف.

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي، عن أمل موسكو في أن يجري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تغييرات على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصا وأن "خروج القوات الأمريكية من سوريا مسألة وقت".

وأوضح لافرينتيف أن الوجود الروسي في سوريا، هو بموجب اتفاق تعاون مع دمشق لمحاربة الإرهاب في إدلب.

وكشف لافرينتيف عن وجود معلومات تؤكد وجود خبراء أوكرانيين يشاركون في تدريب "المتطرفين" في سوريا على استخدام الطائرات بدون طيار.