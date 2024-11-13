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السعودية تحبط تهريب نحو 12 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر

08:10 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

السعودية تحبط تهريب نحو 12 مليون قرص ''إمفيتامين''

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الرياض - (د ب أ)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء، إحباط تهريب حوالي 12 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر بجدة، غرب المملكة.

وقالت السلطات الأمنية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن"المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب 11 مليونا و934 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخفية داخل حاوية مواد بناء (جبس بورد) في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأوضح البيان أن ذلك "يأتي ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها".

وعلى مدار الشهور الماضية، ضبطت السلطات السعودية عدة شحنات ضخمة من حبوب مخدر الكبتاجون، الذي تعد سوريا مركزا رئيسيا لإنتاجه.

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