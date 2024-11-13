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غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع سورية وانفجارات تهز ريف حمص

07:53 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع سورية

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات ضخمة بالقرب من مدينة القصير بريف حمص الغربي، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن قصفا إسرائيليا يستهدف محيط مدينة القصير بريف حمص الغربي بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص.

وذكرت التقارير أن القصف الإسرائيلي على سوريا طال أحد الجسور بقرية الجوبانية بريف مدينة القصير غربي حمص، كما تستهدف غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في القصير وشنشار والضبعة في ريف حمص، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مراسلها.

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