إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس في رام الله بالضفة الغربية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة شخصين في عملية دهس غرب رام الله وفرار المنفذ.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن عملية الدهس وقعت بالقرب من معبر حشمونائيم غربي رام الله.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن هناك بلاغات أولية عن إصابة مستوطنين اثنين في قرب بلدة دير قديس في رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت مصادر محلية، إلى استنفار قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عملية الدهس وإصابة اثنين غرب رام الله.