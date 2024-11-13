جون راتكليف.. جاسوس أمريكي سيتولى منصبا هاما بإدارة ترامب.. من هو؟

القاهرة -مصراوي

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء، إنه اختار الجمهوري جون راتكليف، الحليف المقرب الذي كان مديرًا للاستخبارات الوطنية في نهاية ولايته الأولى، ليكون مديرًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكي.

في أواخر مايو 2020 حصل "راتكليف" على لقب أفضل جاسوس بالبلاد وفي الآونة الأخيرة، تولى منصب الرئيس المشارك لمركز الأمن الأمريكي، وهو مركز أبحاث يدافع عن مواقف ترامب، حيث قدم المشورة للرئيس الجمهوري السابق بشأن سياسة الأمن القومي خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

قال ترامب في بيان أعلن فيه ترشيح جون راتكليف: "إنني أتطلع إلى أن يكون جون أول شخص على الإطلاق يخدم في كل من أعلى المناصب الاستخباراتية في أمتنا. سيكون مقاتلًا شجاعًا من أجل الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن القومي والسلام من خلال القوة".

ووعد جون راتكليف، العضو السابق في مجلس النواب، خلال جلسة إقراره كمدير للاستخبارات الوطنية (DNI) في مايو 2020، بأنه سيقدم "معلومات استخبارية موضوعية وفي الوقت المناسب" أثناء خدمته في هذا المنصب.

كما تعهّد راتكليف بمراقبة قضايا أخرى عن كثب، مثل الجيش الإيراني، وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.

عند تأكيد راتكليف مديرًا للاستخبارات الوطنية (DNI) في عام 2020 من قبل مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، صوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ضد ترشيحه، مشيرين إلى افتقاره إلى الخبرة وتحيزه الحزبي.

لكن ومع استعادة الجمهوريين السيطرة على المجلس العام المقبل، وبعد اكتسابه شهورًا من الخبرة كمدير للاستخبارات الوطنية (DNI)، من المتوقع أن تتم الموافقة على ترشيحه بسهولة هذه المرة.

في الآونة الأخيرة، انتقد راتكليف أيضًا كيفية تعامل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الصراع في الشرق الأوسط. ففي مقال نُشر في يونيو، جادل بأن تهديد بايدن بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب سياسات جيشها يشكل تحديًا على الأمن القومي، كما جادل بأن الإدارة لم تكن صارمة بما يكفي مع إيران.

وضع راتكليف نفسه أيضًا على أنه صقر صيني خلال فترة عمله في الاستخبارات الأمريكية، فكتب راتكليف في مقال نُشر في ديسمبر 2020 في صحيفة وول ستريت جورنال: "المعلومات الاستخباراتية واضحة: تعتزم بكين السيطرة على الولايات المتحدة وبقية الكوكب اقتصاديًا وعسكريًا وتقنيًا".

بصفته مديرًا للاستخبارات الوطنية (DNI)، واجه راتكليف اتهامات من الديمقراطيين ومسؤولي استخبارات سابقين برفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية لصالح ترامب وحلفائه الجمهوريين. وزعموا أنه استغل هذه المعلومات لمهاجمة المعارضين السياسيين، بما في ذلك جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية. من جهته، نفى مكتب راتكليف هذه التهمة.

كانت هذه هي المرة الثانية التي يرشح فيها ترامب راتكليف لهذا البريد. كان أصغر عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب، مع ستة أشهر فقط في اللجنة، عندما قال ترامب لأول مرة إنه يريد تعيينه في يوليو 2019.

سرعان ما تخلى ترامب عن ترشيح راتكليف الأول عندما كان أعضاء الكونجرس قلقين من أنه عديم الخبرة ومتحيز للغاية.لكن الجمهوريين أيدوا راتكليف عندما اختاره ترامب مرة أخرى، قائلين إن مكتب DNI مهم للغاية بحيث لا يمكن ملؤه بالمسؤولين بالوكالة فقط.

مثل راتكليف منطقة في الكونجرس في تكساس منذ عام 2015 وعمل في لجنتي المخابرات والقضاء في مجلس النواب. أصبح معروفًا كمدافع صريح عن ترامب خلال الإجراءات التي يقودها الديمقراطيون، والتي أسفرت عن محاكمة ترامب لعام 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.