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رويترز: تعزيزات أمنية في باريس استعدادًا لمباراة المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي

07:31 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تعزيزات أمنية في باريس استعدادًا لمباراة المنتخبين

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليو مالأربعاء، إن السلطات الفرنسية تعزز إجراءات الأمن في العاصمة باريس قبل المباراة المقررة بين المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي لكرة القدم غدا الخميس.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر، الإسرائيليين من التوجه لباريس لحضور مباراة منتخب بلادهم لكرة القدم الخميس المقبل.

في مقابل ذلك، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مباراة فرنسا وإسرائيل الخميس المقبل.

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية على خلفية الأحداث التي وقعت في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ تعرض مشجعون إسرائيليون إلى هجمات بعد أعمالهم الاستفزازية تجاه مؤيدين للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية مباراة فرنسا وإسرائيل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحداث أمستردام
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