وزير إسرائيلي: علينا استغلال حقبة ترامب لاستقدام آلاف المستوطنين إلى الضفة

وكالات

قال وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوف، اليوم الأربعاء، إن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي استغلال حقبة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد إلى الضفة الغربية.

وقبل يومين، نقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، إنه مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تمكنه من الحصول على الغالبية في المجمع الانتخابي وإزاحة كامالا هاريس عن طريق البيت الأبيض، وينظر مراقبون إلى أن إسرائيل تفضل فوز ترامب نظرا لدعمه الكبير لتل أبيب في ولايته السابق مع نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.