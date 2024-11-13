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أردوغان: لا زلت متفائلًا بشأن المصالحة مع رئيس سوريا

06:32 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (أ ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يزال يأمل في إمكانية تحقيق مصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء التوترات بين الجارتين المستمرة منذ أكثر من عقد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأربعاء.

وفي حديثه للصحفيين لدى عودته من رحلتين إلى السعودية وأذربيجان، قال أردوغان إنه يعتقد أن تطبيع العلاقات سوف يساعد في تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية "سلامة أراضيها".

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان قوله "ما زلت متفائلا بشأن الأسد.. لا يزال لدي أمل في أن نتمكن من الاجتماع معا، وآمل أن نعيد العلاقات السورية التركية إلى مسارها".

وكانت العلاقات بين أنقرة ودمشق قد انهارت مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، عندما دعمت تركيا الجماعات المتمردة التي كانت تسعى إلى الإطاحة بالأسد، واتهمت سوريا تركيا بالتحريض على عدم الاستقرار.

ونفذت تركيا في وقت لاحق سلسلة من التوغلات في سوريا وما زالت تحتفظ بقوات في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وهو ما أدانته سوريا بشدة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوريا بشار الأسد السعودية وأذربيجان تركيا وسوريا
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