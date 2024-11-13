إعلان

النيجر.. المجلس العسكري يحظر منظمة مساعدات فرنسية وسط اضطرابات مع باريس

06:09 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المجلس العسكري في النيجر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دكار، السنغال - (أ ب)

حظر المجلس العسكري في النيجر وكالة التعاون التقني والتنمية- وكالة إغاثة فرنسية- من العمل في البلاد في خضم توترات مع باريس.

ووقعت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بسحب ترخيص عمل المنظمة، غير الربحية، دون إبداء أسباب.

وتم إلغاء تصريح عمل منظمة إغاثة أخرى، هي مبادرة النيجر للرفاه (أيه بي بي ي).

وتنشط وكالة التعاون التقني والتنمية في النيجر منذ 2010، حيث عملت بشكل رئيسي في مساعدة النازحين بسبب عنف المسلحين، والكوارث الطبيعية.

المجلس العسكري في النيجر النيجر حظر منظمة مساعدات فرنسية اضطرابات النيجر مع باريس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أردوغان: لا زلت متفائلًا بشأن المصالحة مع رئيس سوريا

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة