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النيجر.. المجلس العسكري يحظر منظمة مساعدات فرنسية وسط اضطرابات مع باريس

06:09 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المجلس العسكري في النيجر

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دكار، السنغال - (أ ب)

حظر المجلس العسكري في النيجر وكالة التعاون التقني والتنمية- وكالة إغاثة فرنسية- من العمل في البلاد في خضم توترات مع باريس.

ووقعت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بسحب ترخيص عمل المنظمة، غير الربحية، دون إبداء أسباب.

وتم إلغاء تصريح عمل منظمة إغاثة أخرى، هي مبادرة النيجر للرفاه (أيه بي بي ي).

وتنشط وكالة التعاون التقني والتنمية في النيجر منذ 2010، حيث عملت بشكل رئيسي في مساعدة النازحين بسبب عنف المسلحين، والكوارث الطبيعية.

المجلس العسكري في النيجر النيجر حظر منظمة مساعدات فرنسية اضطرابات النيجر مع باريس
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