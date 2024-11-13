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جندي إسرائيلي: تجويع السكان في غزة هدفه ترحيلهم

05:53 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

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وكالات

نقل موقع "واللا" العبري عن جندي احتياط إسرائيلي خدم في غزة قوله، إن "خطة الجنرالات هدفها تجويع مئات آلاف الفلسطينيين من أجل ترحيلهم".

وأضاف: "حملة الحكومة لإسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الشمال ذر للرماد في عيوننا جميعًا".

وخطة الجنرالات هى خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي جيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سُميت بهذا الاسم.

و وُضِعت الخطة في سبتمبر الماضي، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرًا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية لتجويع من تبقى من المدنيين وكذلك المقاومين ووضعهم أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام.

بهدف تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" للقضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة.

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