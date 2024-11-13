اتهام موظف حكومي أمريكي بتسريب وثائق سرية لخطط إسرائيلية لمهاجمة إيران

واشنطن - (أ ب)

أظهرت وثائق قضائية اليوم الأربعاء، أن رجلا يعمل بإحدى الهيئات التابعة للحكومة الأمريكية، تم اتهامه بتسريب معلومات سرية خاصة بالمساعدة في خطط سابقة لإسرائيل لمهاجمة إيران.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد ألقى القبض على الرجل، الذي يعرف باسم آصف ويليام رحمان، هذا الأسبوع في كمبوديا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة في جوام.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامي أو ما هي الوكالة الاتحادية التي كان يعمل لديها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشرت نبأ اعتقاله.