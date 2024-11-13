إعلان

اتهام موظف حكومي أمريكي بتسريب وثائق سرية لخطط إسرائيلية لمهاجمة إيران

05:34 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

مكتب التحقيقات الاتحادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أ ب)

أظهرت وثائق قضائية اليوم الأربعاء، أن رجلا يعمل بإحدى الهيئات التابعة للحكومة الأمريكية، تم اتهامه بتسريب معلومات سرية خاصة بالمساعدة في خطط سابقة لإسرائيل لمهاجمة إيران.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد ألقى القبض على الرجل، الذي يعرف باسم آصف ويليام رحمان، هذا الأسبوع في كمبوديا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة في جوام.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامي أو ما هي الوكالة الاتحادية التي كان يعمل لديها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشرت نبأ اعتقاله.

الهيئات التابعة للحكومة الأمريكية تسريب وثائق سرية إيران مكتب التحقيقات الاتحادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا مع مفتي الجمهورية اللبنانية

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة