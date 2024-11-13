الخارجية الأمريكية: تصريحات ضم الضفة لإسرائيل مثيرة للقلق

(وكالات)

أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول ضم الضفة الغربية.

وقال ميلر إن "تصريحات ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية لا تساعد على بناء سلام دائم"، واصفًا إياها بـ المثيرة للقلق.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه التصريحات تتعارض مع المبادئ التي وضعها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خاصة مع تأكيد الرئيس جو بايدن و بلينكن الموقف الواضح لواشنطن في دعم حل الدولتين كجزء من عملية تفاوضية تنص على إقامة دولة فلسطينية.

ويأتي ذلك بعدما رحب سموتريتش خلال اجتماع في الكنيست، أول أمس الاثنين، بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرًا أنها فرصة لضم الضفة الغربية، إذ قال إن "عام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بفضل عودة ترامب إلى البيت الأبيض"، وفقًا لقوله.