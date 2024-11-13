بسبب مؤامرات متطرفة عنصرية.. الجارديان تعلق نشر محتواها على منصة "إكس"

(مصراوي)

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها لن تنشر أي من محتواها الإعلامي على منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك بعد توجيه اتهامات للمنصة بنشر "مؤامرات متطرفة وعنصرية".

وأوضحت الصحيفة، التي يبلغ عدد متابعيها على منصة "إكس" 27 مليون شخصًا، إن قرار تعليق نشر محتواها الصحفي جاء بعد أن أصبحت سلبيات المنصة أكبر من إيجابيتها.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "إيلون ماسك استخدم منصة إكس لتوجيه الانتخابات الأمريكية"، مضيفة أن ماسك يستخدم منصته لتشكيل خطاب سياسي معين.

ويذكر أن الملياردير الأمريكي كان يستخدم منصة "إكس" لدعم الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ويعد ماسك من أكثر الداعمين لترامب خلال حملته الانتخابية إذ بلغت تبرعاته بنحو 130 مليون دولار.