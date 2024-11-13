تركيا تُعلن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

(مصراوي)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قطع بلاده للعلاقات التجارية مع إسرائيل.

وأكد الرئيس التركي، على وقوف أنقرة مع فلسطين حتى النهاية، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها أثناء عودته من زيارة للمملكة العربية السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وندد أردوغان بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين.

وقال الرئيس التركي، إن "أنقرة تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على إسرائيل مستمرًا واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي".