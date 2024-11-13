قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا من مدن الضفة المحتلة

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيًا على الأقل من مدن الضفة المحتلة بينهم أسر سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، رام الله، جنين، وقلقيلية.

ووفق البيان، "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، يرافقها تخريب وتدمير منازل المواطنين، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن" عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس".