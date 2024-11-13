رئيس وزراء اليونان: أوروبا في حاجة لاستقلال أقوى بعد فوز ترامب

أثينا - (د ب أ)

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن أوروبا في حاجة لتعزيز استقلاها وتحسين ميزتها التنافسية في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ميتسوتاكيس لتلفزيون بلومبرج خلال قمة كوب 29 في أذربيجان " عندما أنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة من وجهة نظر أوروبا، أعتقد أن ذلك يؤكد الحاجة للعمل بقوة لدعم استقلالنا الاستراتيجي والتأكد من أن الاقتصاد الأوروبي يصبح أكثر تنافسية".

وأضاف ميتسوتاكيس أن المكالمة الهاتفية الأولى التي أجرها مع الرئيس المنتخب ترامب أمس الأول الاثنين اتسمت " بالودية". وقال إن هناك شعورا بالإلحاح بشأن تأخر أوروبا حتى قبل الانتخابات الأمريكية.

وأوضح" أعتقد أننا سوف نتعامل مع هذه المسألة بحس إلحاح متجدد الآن ". داعيا أوروبا للانتقال من " الكلمات إلى الأفعال".