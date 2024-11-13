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رئيسة الوزراء الإيطالية: لن ننسحب من المعركة الدولية ضد أزمة المناخ

03:02 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جورجيا ميلوني

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باكو - (د ب أ)

ذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، في مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليا في باكو، أنها لا تعتزم الانسحاب من المعركة الدولية ضد أزمة المناخ.

وقالت ميلوني: "علينا حماية الطبيعة"، ووضع البشر في "جوهر" السياسة.

وقالت لتجمع زعماء العالم، "إن النهج الأيديولوجي البحت وغير البراجماتي في هذه المسألة، يخاطر بإبعادنا عن طريق النجاح".

وأوضحت أن "الحياد التكنولوجي هو النهج الصحيح"، داعية إلى "نظرة عالمية وواقعية".

وأفادت بأنه في الوقت الحاضر، مازال لا يوجد بديل للوقود الأحفوري، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، فإنه يجب استخدام جميع التقنيات المتاحة – والتي تشمل الغاز والوقود الحيوي والهيدروجين وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أنه في مؤتمر المناخ العالمي السابق في دبي، وافق العالم على "الانتقال بعيدا" عن الوقود الأحفوري.

جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية باكو
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