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السوداني: ندعم الحوارات بين الكتل السياسية في كردستان العراق لتشكيل الحكومة

02:59 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الاتحادية تدعم الحوارات بين القوى السياسية في إقليم كردستان لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني في أربيل، على" أهمية استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة".

وثمّن برزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية ، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الإقليم .

وذكر بيان الحكومة العراقية أن اللقاء شهد مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

ووفق البيان، جرى التأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق.

محمد شياع السوداني بغداد رئيس الحكومة العراقية
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