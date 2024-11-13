أردوغان: تركيا عازمة على قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

(وكالات)

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قوله، إن "تركيا عازمة على قطع العلاقات التجارية مع "إسرائيل".

وأشار أردوغان إلى أن "بعض رسائل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن إسرائيل مقلقة"، مضيفًا: "نأمل في نهج أمريكي مختلف بشأن الشرق الأوسط".

وذكر الرئيس التركي أن "روسيا والصين وقعتا على المبادرة التركية في الأمم المتحدة لفرض حظر الأسلحة على "إسرائيل".