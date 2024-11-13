ثوران بركان "يوتوبي لاكي" في إندونيسيا يعطل الرحلات الجوية الدولية

بانكوك - (د ب أ)

أدت الثورانات المستمرة لبركان ليوتوبي لاكي-لاكي في جزيرة فلوريس الإندونيسية، إلى تعطيل السفر الجوي الدولي، عبر جنوب شرق آسيا.

ومنذ أمس الثلاثاء، ألغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك شركات "جيت ستار" و"فيرجين استراليا" و"إيرإيجا" و"تيجيرإير"، عشرات الرحلات الجوية من بالي إلى وجهات، مثل استراليا وسنغافورة وماليزيا، بسبب مخاوف السلامة بشأن سحب الرماد.

وقالت شركة جيت ستار الاسترالية اليوم الأربعاء "بسبب الرماد البركاني الناجم عن جبل ليوتوبي في إندونيسيا، ليس من الأمان حاليا العمل من وإلى بالي" مضيفة أنها تراقب عن كثب الوضع وستستأنف الرحلات فور تحسن الأوضاع.

وكانت رحلة لشركة كانتاس للطيران، متجهة إلى استراليا، قد اضطرت للعودة، في منتصف الرحلة بسبب الرماد، حسب تقرير صادر عن قناة سكاي نيوز.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس(أ ب) اليوم الأربعاء أن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي الإندونيسي، الواقع على جزيرة فلوريس النائية، في إقليم نوسا تينجارالشرقي، نفث أعمدة شاهقة من الرماد الساخن، في الهواء منذ ثورانه الضخم الأول في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

ووسعت السلطات أمس الثلاثاء منطقة الخطر، حيث ثار البركان مرة أخرى إلى مسافة تسعة كيلومترات (5ر5 ميل) ، حيث ألقى البركان مواد بركانية ، بما في ذلك صخورا مشتعلة وحمما بركانية وشظايا من الحصى والرماد الساخن بحجم إصبع الإبهام ، لمسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات(5 أميال) من فوهة البركان.