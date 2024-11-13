الطيران الإسرائيلي يستأنف قصف ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت - (د ب أ)

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن "الطيران الحربي الاسرائيلي بدأ تنفيذ عدوانه على الضاحية الجنوبية مستهدفا بغارة منطقة حارة حريك".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا إلى إخلاء بعض المباني في حارة حريك والغبيري بالضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم " إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في بعض المباني بحارة حريك والغبيري .. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش ".

وأضاف أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".