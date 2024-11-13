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صحة غزة: الاحتلال يصعد جرائم الإبادة والتهجير القسري بشمال القطاع

12:38 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قال مدير قطاع الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري في مناطق شمالي القطاع".

وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطباء والعاملين في المجال الصحي"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال لا يزال يمنع إدخال الاحتياجات الأساسية للمستشفيات التي تعمل بالحد الأدنى".

وأكد مدير قطاع الصحة في قطاع غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي حول شمالي قطاع غزة إلى مناطق غير صالحة للعيش".

الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة والتهجير القسري صحة غزة طوفان الأقصى
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