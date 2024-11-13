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المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفين حيويين في إسرائيل

11:50 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المقاومة الإسلامية بالعراق أرشيفية

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بغداد - (د ب أ)

نفذت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، هجومين منفصلين بالطيران المسير طالا هدفين حيويين في إسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانين منفصلين، إنها "نفذت اليوم هجومين بالطيران المسير طالا هدفا حيويا وسط الأراضي المحتلة وآخرا شمالها" ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان".

وجددت المقاومة موقفها بـ "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" .

المقاومة الإسلامية بالعراق إسرائيل هجوم علي إسرائيل
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